Kogler und Gewessler betonen "grüne Handschrift" im Budget

Vizekanzler Werner Kogler und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) haben sich nach Vorlage des Budgets für 2021 hochzufrieden gezeigt. "Es ist mit Sicherheit ein Klimabudget", sagte Kogler am Mittwochabend in einem Hintergrundgespräch. Und Gewessler erklärte angesichts der Daten, es gebe im vorliegenden Budget "so viel Geld wie noch nie" für den Klimaschutz. Bei der geplanten Ökologisierung der Steuerreform sei sie mit Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) einig.

Kogler zeigte sich vor allem in Sachen Klimaschutz zufrieden, "weil nämlich die Mittel, die aufgewendet werden - um zu fördern oder direkt oder teils indirekt über steuerliche Maßnahmen zu investieren - sind gigantisch, die gehen in einen Bereich, wie das nicht erwartbar gewesen wäre". Eines jedenfalls sei angesichts der Coronapandemie offensichtlich geworden: "Es hat die Einsicht gegeben und den schnellen Konsens, auch mit dem Koalitionspartner, dass es auch durchaus an den öffentlichen Händen ist, am Staat, einzugreifen." Hier sei es zuerst um die Rettungsmaßnahmen, dann Stabilisierungsmaßnahmen gegangen - und in weiterer Folge gehe es auch darum, "einen Beitrag zu leisten, um uns aus der Krise hinauszuinvestieren". Die Coronakrise habe so gesehen dazu beigetragen, dass die Klima-Investitionen größer ausgefallen seien als eigentlich vorgesehen.