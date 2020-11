Kogler schließt Sparpaket für niedrige und mittlere Einkommen aus

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) schließt zur Konsolidierung des Staatshaushaltes nach der Coronakrise ein Sparpaket für niedrige und mittlere Einkommen aus. Im Gegenzug bringt er gegenüber der Tiroler Tageszeitung abermals Vermögens- und Erbschaftssteuern ins Spiel: "Wenn es um die Erben von Millionären und wenn es bei Stiftungen um Milliarden geht, dann ja."

Bevor man aber über Konsolidierung sprechen könne, müsse investiert werden, so Kogler: "Und die Investitions- und Konjunkturmaßnahmen gehen stark in Zukunftsfitness durch Klimaschutz und Digitalisierung." In diesem Bereich geht Kogler von 100.000 neuen Arbeitsplätzen in den kommenden zwei Jahren aus.