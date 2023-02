Kocher zu Sozialleistungen: "Mütter und Frauen sind tabu"

Sollen Menschen, die Teilzeit arbeiten, geringere Sozialleistungen erhalten? Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) deutete das im KURIER-Interview am Montag an. "In Österreich wird bei Sozial- und Familienleistungen wenig unterschieden, ob jemand 20 oder 38 Stunden arbeitet. Wenn Menschen freiwillig weniger arbeiten, dann gibt es weniger Grund, Sozialleistungen zu zahlen", sagte Kocher zum KURIER. Mit "freiwillig" seien aber nicht Frauen mit Betreuungspflichten gemeint.