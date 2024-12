Regierungsverhandlungen: Wie gut ist die Stimmung nach der Drohung?

Während sich die ÖVP hinter vorgehaltener Hand noch über die Kommunikation der Roten ärgert (man habe die Zahlen nicht nicht geliefert, sondern stehe im Austausch mit Brüssel, weil die Budgetsanierung dort eingemeldet werden muss), scheint es tatsächlich so zu sein, dass die von außen wahrgenommene Stimmung nicht ganz dem entspricht, wie es in den Gruppen selbst in der Praxis abläuft.

Ampelsystem

„Bei emotionalen Themen wie Sicherheit, Migration und Integration steht schon einiges auf Grün“, erzählt ein Mitglied der „Steuerung“, also der höchsten Verhandlungsgruppe, in der die Parteichefs Karl Nehammer, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger sitzen.

So soll es unter allen Parteien längst außer Streit stehen, dass Integration zwar ausgestreckte Hände des Empfängerlandes, aber eben auch eine Holschuld der Betroffenen beinhalte. „Wer Integrationsangebote nicht annimmt, muss mit Konsequenzen rechnen.“

Warum wird in den Gruppen überhaupt von „Grün“ gesprochen?

In allen „Clustern“, in denen in diesen Tagen Hunderte Parteigänger und Funktionäre über Industriepolitik, Innere Sicherheit, Bildung etc. verhandeln, werden die Themen im Ampelsystem geordnet.