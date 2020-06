ÖVP steigt auf Ausgabenbremse

Was "falsche" Budgetzahlen angeht, braucht sich die SPÖ nicht sonderlich zu echauffieren, diese liegen seit vielen Jahren in der Verantwortung schwarzer Finanzminister. So zum Beispiel die noch zu Zeiten von Maria Fekter eingeplanten 500 Millionen aus der Finanztransaktionssteuer, die auf EU-Ebene nicht und nicht beschlossen wird.

Schwieriger wird es für die SPÖ beim Pensionsthema. Die ÖVP zieht Daten zum steigenden Antrittsalter aus dem Sozialministerium massiv in Zweifel ("Statistik-Schönfärberei") und sieht weiteren Reformbedarf, damit Männer wie Frauen tatsächlich länger in Beschäftigung bleiben – und nicht nur am Papier. Dies sei der einzig richtige Weg, sagen so gut wie alle Experten, schlicht deshalb, weil die Lebenserwartung kräftig steigt. Als Faustformel gilt: Jedes Jahr, das die Österreicher länger arbeiten, entlastet das Budget um rund eine Milliarde Euro.

Dieses Geld würde die ÖVP unter anderem gerne in eine zweite Etappe der Steuerreform fließen lassen. Voraussetzung sei allerdings, dass sich die SPÖ zu den ausgabenseitigen Reformen bekenne – ohne hier deutlicher zu werden.