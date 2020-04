Koalitionsknatsch: Türkis-grüne Bruchstellen

Zum ersten Tohuwabohu kam es so: Gesundheitsminister Rudolf Anschober veröffentlichte einen Oster-Erlass, der die Opposition auf die Palme brachte. „Auch einige hochrangige Türkise waren erstaunt, weil sie von dem Erlass nichts wussten“, so ein ÖVP-Mann.

Gleich in mehreren Punkten war der Erlass ein Pfusch. So genehmigte der Minister, dass sich am Osterwochenende mehr als fünf hausfremde Menschen in einem geschlossenen Raum aufhalten dürfen. Genaugenommen hätte das eine Lockerung der momentanen Situation bedeutet. Die Opposition wiederum kritisierte, dass der Oster-Erlass der Polizei das Recht gebe, ohne Durchsuchungsbefehl in der Privatwohnung eine Nachschau zu machen.

Wenige Stunden später ruderte Anschober zurück. Er entschuldige sich für die Verwirrung und garantierte, dass am Montag ein neuer Erlass kommen werde. Auch Innenminister Karl Nehammer kalmierte: „Die Polizei wird nichts tun, was gegen die Verfassung ist.“ Der Mann fürs Grobe in der ÖVP gab zu, dass er wegen dieses Erlasses ein längeres Telefonat mit Anschober führte.