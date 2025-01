Michael Ludwig war am Samstag in vielen Tageszeitungen - auch im KURIER - mit Interviews vertreten und schilderte seine Sicht auf das Scheitern der Koalitionsverhandlungen seiner Partei mit ÖVP und Neos. Dann fiel dem Wiener Bürgermeister offenbar noch etwas ein: Via Facebook reicht er eine Botschaft nach:

"Die SPÖ ist selbstverständlich jederzeit bereit sofort die Verhandlungen mit ÖVP und Neos neu aufzunehmen."