Koalition: "Keine Garantien" für Fortsetzung von Sigird Maurer

Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer will "keine Garantien" für einen Fortbestand der Koalition bis zum regulären Wahltermin im Herbst 2024 abgeben, gleichzeitig aber am entsprechenden Ziel festhalten.

"Es gibt für nichts Garantien im Leben, schon gar nicht in der Politik", so Maurer zur APA am Rande einer Veranstaltung der Grünen im Tiroler Imst. Es würden noch viele Herausforderungen und viel Regierungsarbeit auf die Koalition mit der ÖVP warten.

➤ Mehr lesen: Unstimmigkeiten in Koalition wegen Kinderschutz

Sie halte es für richtig, die Legislaturperiode regulär abzuschließen. "Es gibt keine Mehrheit für eine Neuwahl in der Bevölkerung", erteilte Maurer einer fast schon eingetretenen "Neuwahl-Tradition" in Österreich eine Absage. "Es ist kein Geheimnis, dass ÖVP und Grüne sehr unterschiedliche Parteien sind", erklärte Maurer. Dennoch arbeite man professionell zusammen und würde auch viele Vorhaben realisieren - wie zuletzt den Mietpreisdeckel.