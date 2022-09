Klimareferenten der Bundesländer drängen auf Klimaschutzgesetz

Die Klimaschutzreferenten der Bundesländer haben am Freitag bei ihrem Treffen in Salzburg den Bund aufgefordert, rasch das fehlende Klimaschutzgesetz umzusetzen. "Für die Länder ist es wichtig, endlich einen verbindlichen Rahmen für die Zielvorgaben zu bekommen", sagte der Salzburger LHStv. Heinrich Schellhorn (Grüne) nach der Konferenz in einem Pressegespräch. Es sei hier zuletzt zu wenig weitergegangen, weil die ÖVP im Bund einen Bremsklotz für das neue Gesetz darstelle.

"Wir brauchen in den Ländern dringend rechtliche Grundlagen, um in allen Bereichen den Abbau von CO2 zu forcieren - im Verkehr, in der Landwirtschaft, bei Gebäuden und in der Industrie", betonte Schellhorn, der aktuell der Vorsitzende der Klimareferenten der Länder ist. "Wir wollen bei der Erarbeitung eingebunden werden und sind bereit, in der Umsetzung mitzuwirken und noch mehr Maßnahmen zu setzen." Man stehe dabei voll hinter den Bemühungen von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).