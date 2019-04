Koalition bringt Transferkonto auf den Weg

Außerdem auf der To-do-Liste der Bundesregierung: Die Strafrechtsreform soll „demnächst“ in Begutachtung geschickt sowie ein Entwurf für die Sicherungshaft vorgelegt werden, der ohne Zweidrittelmehrheit beschlossen werden kann. Und schließlich will Türkis-Blau die Berichtspflicht der Nachrichtendienste an Kanzler und Vizekanzler bis zum Sommer umsetzen.