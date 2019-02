Steuerreform: „Richtige Richtung, aber kein wirkliches Umdenken“

So aber bleibe es bei einem sehr komplizierten Steuersystem. Auch die Senkung der Krankenversicherungsbeiträge für Geringverdiener im kommenden Jahr sei zwar eine willkommene Entlastung für diese Gruppe, mache aber das insgesamt komplexe Steuer- und Sozialversicherungssystem weder einfacher noch leistungsfreundlicher.

Reformvorbilder

Sustala kommt zum Schluss: „Das Problem ist, wir führen in Österreich keine wirkliche Strukturdebatte. Auch mit der jetzigen Steuerreform kommen wir an mögliche Reformvorbilder wie die Schweiz, Dänemark oder Schweden nicht heran. Ein wirkliches Umdenken findet in Österreich nicht statt. Leider geht es über den Status quo noch nicht weit hinaus.“