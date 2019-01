Steuerreform: Begeisterung über Entlastung hält sich in Grenzen

Am zweiten und letzten Tag der Regierungsklausur geizten ÖVP und FPÖ mit neuen Ansagen oder Details zur angekündigten Sechs-Milliarden-Steuerreform.

Der Schlagabtausch zwischen Türkis-Blau und dem rot-grünen Wien in Sachen Mindestsicherung geht munter weiter. Auch Themen wie Pflege oder Digitalisierung sind nicht neu. Die seit vielen Jahren debattierte Abschaffung der kalten Progression wird überhaupt auf das Jahr 2023 verschoben, da ist freilich eine Nationalratswahl dazwischen.

Das alles schafft Interpretations- und Bewertungsspielraum für Kritik an den bisherigen Plänen von Kanzler Sebastian Kurz und Vize Heinz-Christian Strache.

Und diese Kritik kommt nicht nur aus den Reihen der Opposition.

Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung (IV) ziehen an einem Strang und fordern eine raschere Entlastung bei der Körperschaftssteuer (KöSt), der Gewinnsteuer für juristische Personen (GmbH, Aktiengesellschaften, Genossenschaften, Vereine etc). Hier blieb die Regierung bisher vage und stellte nur die Förderung des Standortes für das Jahr 2022 in Aussicht.

IV-Generalsekretär Christoph Neumayer deponierte daher am Freitag im KURIER-Gespräch: „Wir unterstützen eine Steuerentlastung ohne neue Steuern, die Senkung der Abgabenquote etc. Aber es geht um die Ausgewogenheit und die Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Angesichts der Konjunkturabschwächung kommt für mein Gefühl eine Senkung der KöSt 2022 zu spät. Das müsste spätestens 2021 möglich sein – also ein Jahr früher.“