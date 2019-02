Milliarden-Förderungen: 50 Prozent der Empfänger unbekannt

Der Bund wiederum kritisiert, dass dadurch bei 50 Prozent aller in Österreich vergebenen Förderungen der Empfänger unbekannt bleibe. Insbesondere bei den Sozialleistungen sei es nicht möglich, beispielsweise eine Gesamtschau der mehr als 300.000 Mindestsicherungsbezieher zu bekommen. Schuld sei ein "verworrenes System in neun Bundesländern und unterschiedlichen Zuständigkeiten unterschiedlicher Behörden", heißt es in einem internen Papier.

Doch nicht alle legen sich quer: Oberösterreich und Niederösterreich sind kooperativ. Länder wie die Steiermark oder Kärnten stehen auf der Bremse. Die Gemeinden melden ihre Daten überhaupt noch nicht ein. Zwei- und Mehrfachförderungen endlich abzustellen, bleibt so weiterhin nahezu unmöglich.