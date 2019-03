Dornauer muss doch auf Klubvorsitz in Tiroler SPÖ warten

Signal von Bundesobfrau: Keine Eile

Laut Tiroler Tageszeitung gab es am Rande des Parteitags am Samstag von der SPÖ-Bundesspitze das klare Signal an Dornauer, in der Frage der Klubführung keine Eile an den Tag zu legen. Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner habe sich offen gewünscht, dass Blanik dem neuen SPÖ-Chef in dessen Anfangsphase zur Seite steht.