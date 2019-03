Dornauer-Wahl geriet zum Machtkampf auf offener Bühne

Die Streichungen der 337 Delegierten hielten sich denn auch in Grenzen. Mit 85 Prozent fuhr Dornauer – in Anbetracht all der Querelen – ein passables Ergebnis ein. Indirekte Schützenhilfe hatte er zuvor von der Vorsitzenden der Tiroler SPÖ-Frauen, Nationalrätin Selma Yildirim, erhalten. Sie rief zur Geschlossenheit auf, ohne die Sexismus-Affäre noch einmal aufzukochen.

Die scheidende SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik, von der Dornauer in Bälde auch den Klubvorsitz im Landtag übernehmen soll, riet ihrem Nachfolger und seinem Team: „Setzt den Kurs weise.“

Rechtspopulismus erteilte die Osttirolerin eine klare Absage: „Wir weigern uns, einfache und vor allem rechte Überschriften kampflos hinzunehmen.“ Die SPÖ dürfe sich nicht an Angstmache und Demontage des Rechtsstaats beteiligen, appellierte Blanik an ihre Partei.