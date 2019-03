Rendi-Wagner: „Nicht leicht, sich durchzusetzen “

Machen Männer generell Frauen in Führungspositionen das Leben schwer?

Ich war vor der Politik in der Medizin tätig, im universitären Bereich und im Ministerium. Es ist generell für Frauen keine leichte Sache, sich gegen die Männer durchzusetzen. Ich bin aber mit fast 98 Prozent am Parteitag gewählt worden. Das ist für mich ein starkes Signal der Geschlossenheit hinter mir. Was ich jetzt einfordere, ist, dass jede und jeder in der Partei die Verantwortung für das große Ganze in ihrem und seinem Bereich sieht. Das heißt, für jede Äußerung und jede Handlung trägt man Verantwortung für das große Ganze.

Hat Doskozil vergessen, auf das große Ganze zu achten?

Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich nach Innsbruck gefahren bin: um daran auch zu erinnern. Die Selbstbeschäftigung mit der Partei muss endlich in den Hintergrund rücken und darf nicht mehr unsere Hauptbeschäftigung sein.

Doskozil hat 2020 Wahlen. Um eine ÖVP/FPÖ-Koalition zu verhindern, sollte er von derzeit 14 sehr nah an die 18 Mandate kommen. Sonst könnte es sein, dass die SPÖ zwar die stimmenstärkste Partei ist, aber nicht mehr den Landeshauptmann stellt. Ist sein Vorpreschen bei der Sicherungshaft als Wahlkampf-Taktik zu erklären?

Über seine Motivation müssen Sie mit ihm sprechen. Ich glaube, dass das Thema Präventivhaft in der öffentlichen Diskussion nicht klar geführt wurde und deswegen viele unterschiedliche Meinungen zustande kamen. Fix ist, dass wir eine Aufklärung wollen, was diesen dramatischen Fall in Dornbirn betrifft. Auch deswegen, weil wir und Rechtsexperten glauben, dass hier möglicherweise ein Behördenversagen vorliegt und diese Tat durch die Verhängung einer Schubhaft, die auf Basis der aktuellen Rechtssituation möglich gewesen wäre, nicht passiert wäre. Unsere Frage ist: Gibt es hier überhaupt eine Gesetzeslücke zu schließen? Und es gibt eine rote Linie für uns: Wenn der Herr Innenminister eine generelle Präventivhaft meint, dann stehen wir für Verhandlungen nicht zur Verfügung.