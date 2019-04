Klimastrategien: Wege zur CO2-freien Stadt

Vier konkrete Bereiche sieht Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich als unabdingbar zur Entlastung der Städte an: Die Öffis müssten öfter und aufgrund der flexiblen Arbeitszeiten auch im Umland der Städte bis spät in den Abend hinein fahren. Die Park&Ride-Angebote sollten weiter ausgebaut und auch der Busverkehr in den Abendstunden in den Umlandgemeinden ausgebaut werden. Die Arbeitgeber müssten echte Anreize setzen, damit die Angestellten nicht mehr mit dem Auto kommen. Und es brauche echten Vorrang für Radler, etwa durch den Bau von Rad-Autobahnen.