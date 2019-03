Lernen vom Klimaschutz-Weltmeister: Köstinger in Dänemark

Österreich steht vor einer Reihe von Entscheidungen in der Klima- und Energiepolitik. Den Rahmen hat vergangenes Jahr die Klima- und Energiestrategie vorgegeben, den Umweltministerin Elisabeth Köstinger und Verkehrsminister Norbert Hofer präsentiert hatten. Mit der Strategie ist alles und nichts möglich, nun braucht es konkrete Maßnahmen.

Köstinger ist seit Sonntag in Dänemark, um sich bei einem der – mit Blick auf den Klimaschutz – erfolgreichsten Länder der Welt letzte Ideen für ihre Reformen zu geben.

Denn während Dänemark seit 1990 – dem Referenzjahr der Vereinten Nationen für den Klimaschutz – bis 2016 (letzte verfügbaren Daten) rund 28,3 Prozent CO2 eingespart hat, bilanzierte im Vergleichzeitraum Österreich mit Plus 1,2 Prozent.

Ambitionierte Skandinavier

Dänemark gehört zu den sehr ambitionierten skandinavischen Staaten, die alle ein dickes Emissionsminus seit 1990 vorweisen können. Schweden hat zum Ziel, bis 2045 treibhausgasneutral zu werden. Bis 2030 sollen die Verkehrsemissionen um 70 Prozent sinken. Dänemark will bis 2030 den gesamten Strombedarf und 50 Prozent seines Gesamtenergiebedarfs aus erneuerbaren Energien decken.

Doch während in Schweden derzeit acht Atomkraft-Reaktoren an vier Standorten in Betrieb sind, die etwa 40 Prozent der Stromproduktion generieren, haben sich die Dänen schon 1985 festgelegt, keine Atomkraft nutzen zu wollen – genau wie Österreich.