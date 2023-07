Klimarat kritisiert Regierung: "Eine erbärmliche Bilanz"

von Marlene Liebhart

Mit Schildern und Bannern stehen Mitglieder des „Klimarats der Bürgerinnen und Bürger“ am Dienstag vor dem Parlament. Sie sind unzufrieden, weil der Großteil ihrer Empfehlungen von der Bundesregierung im vergangenen Jahr nicht umgesetzt wurde.

Im Klimarat haben 100 zufällig ausgewählte Österreicherinnen und Österreicher im ersten Halbjahr 2022 eine Vielzahl von Maßnahmen für die Erreichung der Klimaneutralität 2040 erarbeitet. Beraten wurden die Arbeitsgruppen dabei von Wissenschaftern und einem Moderationsteam.

Der Klimarat kostete zwei Millionen Euro und sollte an sechs Wochenenden für die Regierung als Vertretung der Bürger Empfehlungen in Sachen Klimaschutz ausarbeiten. Im Juli 2022 wurde eine inhaltlich ausführliche Stellungnahme mit 93 konkreten Vorschlägen zu den Bereichen Energie, Konsum und Produktion, Ernährung und Landnutzung sowie Wohnen und Mobilität präsentiert. Das ist ein Jahr her und die Maßnahmen wurden nur vereinzelt umgesetzt – sehr zum Unmut der ehemaligen Klimaratsmitglieder.