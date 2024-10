1.000 Milliarden Euro jährlich: Welche Staaten die Klimawende finanzieren sollen

Gegen Ende des Jahres warten auf Klima- und Umweltschützer immer zwei große UNO-Konferenzen : Alle zwei Jahre findet jene zur Biodiversität statt, die noch bis Freitag in Kali, Kolumbien, tagt. Und Ende November die inzwischen 29. Klimakonferenz in Baku, Aserbaidschan.

Die 15. Biodiversitätskonferenz, zu der Umweltministerin Leonore Gewessler als EU-Verhandlerin am Montag aufbricht, hat das übergreifende Ziel, die globalen Verpflichtungen zum Schutz der biologischen Vielfalt in konkrete nationale und internationale Aktionen umzusetzen. Konkret also der Schutz von 30 % der Land- und Meeresflächen bis 2030 oder wie weit die Staatengemeinschaft bei der Umsetzung der 23 globalen Ziele des „Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework“ sind.

Österreich zahlt eine halbe Milliarde pro Jahr