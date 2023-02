Klimabonus: Ab heute fließt die letzte Tranche

Der Klimabonus kommt nach Angaben des Ministeriums antragslos und automatisch per Überweisung oder per Post als Gutschein. Rund 300.000 Menschen werden ihn direkt auf ihr Konto bekommen, etwa 150.000 erhalten den Klimabonus nun über die Post als RSa-Brief. Die Post wird die Gutscheine in der zweiten Februarhälfte zustellen, hieß es.

Beim Klimabonus handelt es sich um das Herzstück der ökosozialen Steuerreform. Er soll klimafreundliches Verhalten belohnen. Im Rahmen des Anti-Teuerungs-Pakets wurde er für das vergangene Jahr von ursprünglich 100 bis 200 Euro je nach Wohnlage auf 250 Euro erhöht und weitere 250 Euro Inflationsabgeltung draufgepackt.