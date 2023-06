Klagenfurter Koalition wegen Causa Miklautz geplatzt

Damit habe Scheider "endgültig eine rote Linie überschritten und das Arbeitsübereinkommen definitiv beendet", stellte die sozialdemokratische Doppelspitze in Klagenfurt, bestehend aus Philip Kucher, SPÖ-Klubchef im Nationalrat, und SPÖ-Vizebürgermeister Philipp Liesnig, in einem Statement an die Presse (Samstag-Ausgabe) fest. "Scheider genießt keine weitere Sekunde unser Vertrauen."

