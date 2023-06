Wo das Redaktionsgeheimnis keinen Schutz bietet

Allerdings ist das Redaktionsgeheimnis auf Zeugen beschränkt. Wird eine Journalistin/ein Journalist selbst einer Straftat beschuldigt, kann sie/er sich nicht auf das Redaktions­geheimnis berufen. Allerdings kann ein Beschuldigter ohnehin nicht zur Aussage gezwungen werden, sodass sich das in dieser Hinsicht nicht auswirkt.

Dennoch hat der journalistische Quellenschutz hier eine eklatante Lücke. Der Umgehungsschutz gilt in diesem Fall nämlich nicht. Sicherstellungen, Beschlag­nahmen oder andere Ermittlungsmaßnahmen können daher auch gegen JournalistInnen vor­genommen werden, wenn sie selbst einer Straftat beschuldigt werden, solange nur dringender Tatverdacht, also eine verdichtete Verdachtslage besteht. Das Redaktions­geheimnis bietet in einer solchen Situation daher keinen Schutz.

Nachdem investigative Recherchen es aber oft erforderlich machen, dass auf Material zurückgegriffen wird, dass unter Verletzung des Amtsgeheimnisses herausgegeben wurde, besteht hier die massive Gefahr, dass der Journalist als Beitragstäter behandelt und das Redaktionsgeheimnis ausgehebelt wird.