Lackner zu Frauenweihe: Skeptisch, aber „werde nicht protestieren, wenn es kommt“

Österreichs Bischöfe haben diese Woche im Europakloster Gut Aich in St. Gilgen ihre routinemäßige Herbsttagung abgehalten. Zwei Faktoren sind dabei von besonderem Interesse: Zum einen dürfte es wohl die letzte Vollversammlung gewesen sein, an der Kardinal Christoph Schönborn als Erzbischof von Wien teilgenommen hat. Dessen Nachfolge war jedoch bei der Tagung kein Thema, wie der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Salzburgs Erzbischof Franz Lackner auf Nachfrage bei einer Pressekonferenz am Freitag erklärte.

Sehr wohl ein – zentrales – Thema war jedoch die soeben in Rom zu Ende gegangene Weltsynode, an der Lackner und Schönborn teilgenommen hatten. Lackner bekräftigte indes, was auch aus diversen Äußerungen der letzten Wochen und Monate vom Papst abwärts zu erkennen war: In der seit Jahrzehnten notorischen Reformagenda (Stichworte: Frauenweihe, Zölibat, „Sexualmoral“) sind keine Änderungen zu erwarten. Freilich, schon die Synode selbst war in dieser Form eine Neuerung: durch die Teilnahme von stimmberechtigten Laien, auch Frauen (also nicht nur Ordensfrauen) wurde die „Bischofssynode“ zur „Weltsynode“; durch das Zusammentreffen an einzelnen runden Tischen (circuli minores) kam der Dialogcharakter und das dem Papst so wichtige aufeinander Hören sinnbildlich zur Geltung.