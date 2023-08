Kino-Duell um Ex-Kanzler Kurz: Überraschende neue Doku angekündigt

Schwarzeneggers Auftritt

Auch zu sehen: Der frühere Neos-Chef Matthias Strolz, derzeit als Musiker auffällig, und Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper, die Kurz noch aus gemeinsamen Stunden im U-Ausschuss kennt. Wegen mutmaßlicher Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss steht der Ex-Kanzler bekanntlich noch im Oktober vor Gericht. Ebenso nicht fehlen dürfen kritische, politische Beobachter, wie der Investigativjournalist Michael Nikbakhsh.

Die womöglich aber größte Überraschung: Selbst Arnold Schwarzenegger tritt in der Dokumentation vor die Kamera, ein Hauch von Hollywood.

Höhen und Tiefen

Inhaltlich geht es um die Höhen und Tiefen "eines politischen Lebens", heißt es in einer Vorabmeldung, die dem KURIER vorliegt. Wie es Kurz gelang, sich als aufstrebender Jungpolitiker zu etablieren und mit 31 Jahren der bisher jüngste Bundeskanzler in der Geschichte der Zweiten Republik zu werden. Ebenso widmet sich der Film dem Fall des Senkrechtstarters: von den Ermittlungen bis zu seinem Rücktritt 2021.

"Der Film legt prägnant und nachvollziehbar die Wendepunkte dar, sowohl in Kurz‘ Karriere als auch in der medialen Rezeption. Er zeigt Herangehensweisen und Wirkungen moderner Politikmechanismen generell und wie sich das System ,Politik' in der letzten Dekade verändert hat", heißt es.

Das "Projekt Ballhausplatz" von Kurt Langbein wurde übrigens vom ORF mitfinanziert, die Doku nicht.