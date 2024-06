Kindergrundsicherung: Umsetzung ist “klarer Auftrag an die nächste Regierung“

Im Frühling versprach Sozialminister Johannes Rauch von den Grünen ein Konzept für eine Kindergrundsicherung auszuarbeiten, damit „jedes Kind eine warme Mahlzeit pro Tag bekommt – ob im Kindergarten oder in der Schule“.

Gemeinsam mit Vertretern der großen Hilfsorganisationen (Volkshilfe, Caritas, Diakonie, Hilfswerk, UNICEF) und Experten aus der Wissenschaft präsentierte er zu Wochenbeginn die wichtigsten Eckpunkte für die Umsetzung.

Grundlage für neue Bundesregierung

Die Ausarbeitung der Kindergrundsicherung ist laut Rauch ein „komplexer Prozess, der andere Ministerien beeinflusst“. Nun müssten eine Menge an Fragen geklärt und Gesetze angepasst werden.

In der nächsten Runde werde sich ein kleinerer Kreis treffen und auf technischer Ebene verhandeln, so der grüne Minister. Eben dort sollen weitere Grundlagen und Berechnungsmodelle besprochen werden. „Zielsetzung ist es nicht, ein fertiges Modell zu haben, sondern der nächsten Bundesregierung eine Grundlage zu schaffen, damit sie daran arbeiten kann“, so Rauch.