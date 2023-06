Wirtschaftskammer will "großen Wurf" bei Kindergarten

Gleichzeitig seien aber etwa deutlich längere Öffnungszeiten dringend erforderlich, meinte Mahrer - sowohl über den Tag als auch über die Wochen im Jahr gerechnet. Er selbst betreue mit seiner Frau heuer im Sommer eine Woche die Kinder seines Schwagers. Für diesen und seine Partnerin sei es unmöglich, über das Jahr hinweg so viel Urlaub zu bekommen, um die Schließtage abzudecken. "Das ist eine Schande."

Dringend nötig hält die Wirtschaftskammer auch die Einführung einer im Regierungsprogramm vorgesehenen Bildungs- statt der derzeitigen Schulpflicht. Am Ende der Schulkarriere müssten bestimmte Grundkompetenzen in Lesen, Schreiben, Rechnen und im sozialen Bereich vorliegen. Ob am Ende eine mittlere Reife als zusätzliche Prüfung kommen soll, will Mahrer aber noch offen lassen. Hier sei das letzte Wort noch nicht gesprochen. "Das wird immer auf eine Prüfung reduziert, das soll aber nicht im Mittelpunkt stehen." Manche Experten würden der Ansicht sein, dass es eine formale Prüfung brauche, andere seien gegenteiliger Ansicht. "Man muss aber drüber diskutieren."