Immer mehr Eltern gehen mit ihren Kindern zu Wahlärzten

Wahlärzte werden auch in der Kinder- und Jugend-Medizin ein immer größerer Faktor. Das zeigt eine aktuelle Anfragebeantwortung von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) an den SPÖ-Nationalratsabgeordneten Mario Lindner. Demnach ist seit 2014 die Zahl der Wahlärzte in diesem Bereich von 301 auf zuletzt 459 gestiegen.

Noch deutlicher zeigt sich der Trend, wenn man die Anträge auf Refundierung durch die Gesundheitskasse (ÖGK) ansieht. 2014 wurden 161.366 entsprechende Ansuchen gestellt, 2023 waren es schon 400.594 - also weit mehr als doppelt so viele.