Wie viel Kassen- und Wahlärzte in Österreich tatsächlich verdienen

Demnach verdienten im Jahr 2022 die Ärzte mit Verträgen bei allen Kassen pro Jahr im Median mit 201.306 Euro knapp doppelt so viel wie Wahlärzte (100.849 Euro). Wobei bei ersteren die Einkünfte in den vergangenen deutlich stärker angestiegen sind. „Frühere Studien zeigen, dass Kassenärzte auch deutlich mehr verdienen als Spitalsärzte. Das bedeutet: Der Job als Vertragsarzt ist höchst attraktiv“, sagt Andreas Huss, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger.“

Ins Auge stechen aber auch Stadt-Land-Unterschiede, die man eher nicht erwarten würde. So verdienen Kassenärzte in kleinstädtisch (214.117 Euro) und ländlich geprägten Bezirken (206.902 Euro) mehr als in urbanen Bezirken (190.815 Euro). Mögliche Erklärung laut Czypionka: Am Land würden die Ärzte mehr höherwertige Leistungen anbieten als ihre Kollegen in den Städten, die mehr Konkurrenz durch Versorgungseinrichtungen hätten, die darauf spezialisiert sind.

Und: Trotz gleicher Tarife hätten Ärztinnen deutlich geringere Einkünfte als Ärzte. Ein Gefälle, das bei Kassenmedizinern genauso wie bei Wahlärzten auftritt. Dies liege laut Experten daran, dass Frauen eher weniger lukrative Fächer wählen und aufgrund der Kinderbetreuung weniger arbeiten würden.