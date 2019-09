Kickls Kabinettschef soll "intensiven" Kontakt zu Sellner gepflegt haben

Ein Zufall? Daran glaubt die Staatsanwaltschaft Wien nicht, die Justiz ermittelt. Es steht der Verdacht im Raum, Sellner könnte vor der Razzia gewarnt worden sein. Wie der KURIER bereits berichtet hat, geriet dabei vor allem Herbert Kickls ehemaliger Kabinettschef Reinhard Teufel, ins Visier. Dass Teufel dem Identitären vor der Hausdurchsuchung Bescheid gegeben habe, bestritt der Freiheitliche stets.

Wie die Tageszeitung Österreich nun aus einem nicht veröffentlichtem Zwischenbericht des BVT zitiert, soll die Auswertung der beiden Handys von Martin Sellner gezeigt haben, dass Sellner "intensiven Kontakt" mit Teufel gepflegt haben soll. Bis mindestens Ende 2017 habe es "regelmäßigen" Austausch zwischen den beiden gegeben.

Im August behauptete Teufel, den Rechtsextremen in seiner Zeit als Büroleiter von Ex-Sportminister und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache einmal getroffen zu haben. "Ich habe bereits am 2. August in einem Telefonat mit der Zeitung Österreich dazu alles gesagt“, so Teufel via Aussendung, "nämlich, dass ich in meiner Zeit als Büroleiter von FPÖ-Klubobmann Heinz-Christian Strache Kontakt mit verschiedensten Bürgerbewegungen und Gruppierungen hatte, darunter auch ein persönliches Treffen mit Herrn Sellner im Jahr 2015. Danach hat er mir hin und wieder Nachrichten auf mein Handy geschickt, die ich fallweise auch beantwortet habe.“