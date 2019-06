Kickls Cousine will für die Grünen kandidieren

Daniela Kickl ist bisher noch nicht so bekannt wie ihre Cousin Herbert Kickl, der bis vor kurzem noch Innenminister der türkis-blauen Regierung war. Auf der Plattform Twitter hat sie sich aber einen Namen gemacht, vor allem mit Kritik in Form von Briefen an ihren freiheitlichen Verwandten.

Nun wurde bekannt, dass Daniela Kickl für die Grünen bei der kommenden Nationalratswahl antreten möchte. Die Falter-Journalistin Nina Horaczek veröffentlichte in der Nacht auf Sonntag eine Liste von Personen, die sich um einen Platz auf der Wiener Liste bemühen. Darunter sind auch bekannte Namen wie Sigi Maurer, Alev Korun und Georg Bürstmayr.