"Kreativ"-Abschieber: Kickl schrieb Brief an EU-Kommission

Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) hat sich mit seinem Bemühen um die Abschiebung krimineller Asylbewerber an die EU-Kommission gewandt. EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos habe einen entsprechenden Brief von Kickl erhalten, sagte eine Sprecherin der EU-Behörde am Dienstag in Brüssel.

In seinem Schreiben an den Kommissar und den rumänischen EU-Ratsvorsitz wirbt Kickl um Unterstützung für seine Initiative, leichte Abschiebungen bei straffälligen Flüchtlingen durchführen zu können. In dem Brief plädiert er auf eine Status-Aberkennung bereits bei einer Straftat. Die Aberkennung des Asylstatus regelt derzeit die sogenannte EU-Statusrichtlinie.

Kickl hatte bereits vor wenigen Wochen gemeint, man müsse beim Abschieben - auch ins Bürgerkriegsland Syrien - "ein bisserl kreativ" sein. Nach einer Aussage im ORF-Report, wonach in Hinblick u.a. auch auf die Europäische Menschenrechtskonvention, das Recht der Politik zu folgen habe, war der FPÖ-Minister aber breit in Kritik geraten.