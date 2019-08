Kickl und Pilz sehen Befangenheit bei "SOKO Ibiza"

"Beamte vor ÖVP schützen"

Das will auch Kickl so nicht behaupten. "Ich unterstelle den Beamten nicht, als ÖVP-Agenten unterwegs zu sein. Aber ich unterstelle der ÖVP, dass sie ein Interesse am Inhalt der Handys (von Ex-Vizekanzler Strache, Anm.) hat." Davor müsse man die Beamten schützen.

Wenn Innenminister Wolfgang Peschorn "noch einen Funken Überparteilichkeit in sich trägt", müsse er die Soko auflösen und mit unabhängigen Beamten neu besetzen, forderte FPÖ-Sicherheitssprecher Hans-Jörg Jenewein. Er rechnet mit einem Untersuchungsausschuss zur Causa.

Innenminister als "lame duck"

Überhaupt lassen die Freiheitlichen am Übergangsressortchef im BMI kaum ein gutes Haar: Peschorn sei, so Kickl, eine "lame duck" - eine lahme Ente. So werden in der US-Politik handlungsunfähige Amtsträger bezeichnet. Laut dem früheren blauen Innenminister hat nämlich nicht Peschorn im Ministerium das Sagen, sondern "ein kohlrabenschwarzes Kabinett". Peschorn sei "häufiger Gast" in der ÖVP-Zentrale, "und man fragt sich, was er da tut". Er glaube, "dass er sich von dort seine Anweisungen holt", so Kickl.

Die Freiheitlichen sehen eine lange Liste an Verfehlungen des Innenministers: Vom Stopp der Rekrutierungskampagne für Polizisten, über die geplanten Schließungen von Wachzimmern, der Verzögerung bei der Anschaffung neuer Munition für die Polizei.

"Linksruck der ÖVP"

Auch dass die Herkunft von Verdächtigen nicht mehr genannt werde sei ein "Schlag ins Gesicht der Öffentlichkeit", so Kickl. So habe man nur durch eine Indiskretion erfahren, dass einer der Täter des Brandanschlags auf die FPÖ-Zentrale in St. Pölten ein Flüchtling war.

Als Ursache für diese Entwicklung sieht Kickl einen "Linksruck in der ÖVP". Das werde sich auch beim "Linksschwenk" von Sebastian Kurz in Sachen Lehre und Asyl deutlich. Der ÖVP-Chef hat vorgeschlagen, Entscheidungen über Asyl für Personen in Ausbildung erst nach dem Lehrabschluss zu fällen. Für Kickl klar "rechtswidrig".