Kickl: „Ich sehe filigraner aus, als ich bin“

Ein Großteil des Regierungsprogramms, sagt er, trage eine blaue Handschrift: Steuerentlastung, Fusion der Krankenkassen, Verhinderung des UN-Migrationspakts.

"Ich bin ja ein großer Freund von Harmonie", schickt Kickl voraus - aber gerade bei letzterem habe es „schon einige bewusstseinsbildende Massagen“ beim Koalitionspartner gebraucht. Er schmunzelt, rückt sich die Brille zurecht. Der Abend läuft gut.

Es ist genau diese Stimmung, die die FPÖ in Salzburg dringend braucht; vor allem Andreas Reindl, Gastgeber und Bürgermeisterkandidat in Salzburg-Stadt. Die FPÖ fiel zuletzt hauptsächlich durch interne Streiterein auf, nach einer Spaltung treten in der Landeshauptstadt nun zwei blaue Listen an.