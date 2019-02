Kampf um das rot-grüne Salzburg

Starke Schützenhilfe bei Wahlkampfstarts

Rund 390.000 Salzburger werden am 10. März in 119 Gemeinden zur Urne gebeten. Alleine in der Landeshauptstadt treten neun Listen an. Aktuell stellt die ÖVP in 97 Gemeinden den Ortschef, die SPÖ in 18. Grüne und FPÖ luden gestern, Samstag, zu ihrem Wahlkampf-Auftakt für die Gemeinderatswahl. Und holten sich als Einpeitscher jeweils prominente Unterstützer.

Bei der FPÖ, deren Stadtpartei durch interne Streitigkeiten geschwächt ist, trat am Abend im Stieglkeller Innenminister Herbert Kickl auf. FPÖ-Salzburg-Spitzenkandidat Andreas Reindl freut das. „Er gibt uns einen Extra-Schub Motivation“, sagt er über den Innenminister.

Erste Grüne Stadtchefin sein – dieses Ziel hat Martina Berthold, ehemalige Landesrätin und Chefin der Bürgerliste. „ Salzburg muss Innsbruck werden“, gibt sie scherzhaft als Parole aus. Gemeint ist der fulminante Wahlsieg von Georg Willi in der Tiroler Hauptstadt. Berthold holte daher eine Wahlsiegerin auf die Bühne: Katharina Schulze, die mit ihren Grünen in Bayern zweitstärkste Kraft wurde.

Die SPÖ eröffnete ihren Wahlkampf bereits am Mittwoch. Spitzenkandidat Bernhard Auinger will mit Schützenhilfe von Vorgänger Heinz Schaden den Bürgermeistersessel zurückerobern.

Amtsinhaber Harald Preuner hofft derweil auf Wahlkampfhilfe von der Bundesebene: Anhänger der ÖVP glauben auch an den „Kurz-Effekt“ in den Gemeindestuben.