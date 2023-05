Kickl huldigt Orbán und kritisiert "kriegslüsterne" EU

Kritik an den "Eliten"

Im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft beider Nachbarländer in der Europäischen Union betonte Kickl: "Wir finden uns heute in einer Union, die souveräne Vaterländer nicht mehr akzeptiert und auch selbst für niemanden ein Vaterland sein will, sein kann und auch nicht sein darf." Die Europäer seien "keine Untertanen der EU-Regierung". Dabei würde sich die EU-Kommission "mit Frau von der Leyen an der Spitze" als eine "selbsternannte Elite" gefallen. Sie müsse sich "nie gegenüber dem Volk rechtfertigen", sagte der FPÖ-Chef. Dabei seien die "Globalisten" in Politik, Wirtschaft und Medien die einzigen Verbündeten dieses "abgehobenen Eurokraten-Zirkels". In der Weltgesundheitsorganisation und im World Economic Forum sitzen laut Kickl "die Freunde der Eurokraten".

Kickl kritisierte den - wie er sagte - "Globalismus mit seiner Gleichmacherei" und erklärte: "Je mehr der Globalismus um sich greift, umso mehr verkommt alles zu einem Einheitsbrei. Das ist das Ziel dieser Eliten. Eine Entwurzelung des Einzelnen und eine Entwurzelung der Völker."

Wovon er, Kickl, hier spreche, sowohl in gesellschaftlicher als auch in wirtschaftlicher und in kultureller Hinsicht, das sei Normalität. "Und die Menschen, die das wollen und von der Politik erwarten, sind die Mitte der Gesellschaft und nicht ihr radikaler Rand."

Zum Abschluss seiner Videobotschaft wünschte Kickl viel Erfolg "in unserem gemeinsamen Kampf gegen Globalismus und Gleichmacherei - für die Werte und für die Würde unserer Bürger, Völker und Nationen! United we stand!"