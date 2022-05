Kickl: FPÖ hat "Manderln und Weiberln" fürs Bundespräsidentenamt

"Festzelt statt Testzelt"

"Jetzt ist endlich wieder echtes Leben in der Bude" freute sich Kickl - im dunkelblauen Anzug - über den Geräuschpegel und den Geruch von Bratwürsteln, Grillhenderln und Bierdunst in der Luft, das sei etwas anderes als der Geruch von Desinfektionsmitteln literweise. "Festzelt statt Testzelt" und so werde das in Zukunft bleiben, reimte er unter starken Jubel.

Neben der Regierung - "diese Paarung aus Not und Elend" -, bedachte Kickl auch die Opposition - "das Feministinnen-Geschwader aus Pamela Joy und der bissigen Beate" mit Kritik. Interessant sei, wie wenig die Regierung, die "Entlastungsschwurbler", bei der Teuerung das Sagen habe. Es gebe in Österreich Millionen Teuerungsopfer. Die einzigen die laut gegen die "Öko-Gouvernante", die Umweltministerin, und das Treiben in die E-Mobilität, in die Armut auftreten würden, seien die Freiheitlichen.