"Ausgezeichnete Grundkonstitution": Kickl legt medizinisches Attest vor

Süchtig nach Sport

In einem Interview mit Ö3 im Jahr 2019 antwortete Kickl auf die Frage, wonach er süchtig sei, mit: Sport. Kickl gilt als Bergfreund, hat schon mehrere Triathlons bestritten. Unter anderem nahm Kickl am "Celtman" in Schottland oder am "Evergreen" in Chamonix teil. Nach eigener Aussage hat er alle Wettkämpfe im Ziel beendet.