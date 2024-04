Kickl und die Meinungsumfragen

Wenn am Sonntag abends nach der Stichwahl feststehen wird, wer künftig in Innsbruck als Bürgermeister regiert, dann haben ÖVP, FPÖ und SPÖ damit nichts mehr zu tun. Ihre Spitzenkandidaten schafften es nicht in die Stichwahl. Vor allem bezogen auf die Freiheitlichen wurde das sofort als Zeichen gedeutet, dass die Bäume doch nicht ungebremst in den Himmel wachsen. Immerhin lag das Ergebnis nach der Stimmenauszählung am Wahlsonntag in Innsbruck deutlich unter dem, was in Umfragen vorhergesagt worden war.