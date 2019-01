Kickl auf Rekordkurs bei Misstrauensanträgen

Mit sechs Misstrauensanträgen binnen zehn Monaten (plus einem U-Ausschuss zur Causa BVT) legt Kickl ein beachtliches Tempo vor. Den Rekord von zehn Misstrauensanträgen in einer Legislaturperiode hält Maria Fekter. Dafür brauchte sie allerdings vier Jahre. Karl-Heinz Grasser brachte es auf acht in 14 Monaten, Dieter Böhmdorfer auf sieben in einem Jahr.

Seit dem Amtsantritt von Türkis-Blau gab es sechs Misstrauensanträge (alle gegen Kickl). In der vorangegangenen Legislaturperiode waren es insgesamt 12, von denen die FPÖ neun einbrachte. Zwischen 2008 und 2013 (Kabinett Gusenbauer/Faymann) waren es 39.

Nimmt der Nationalrat einen Misstrauensantrag mehrheitlich an, hat der Bundespräsident den betreffenden Minister (oder gegebenenfalls die gesamte Regierung) des Amtes zu entheben.