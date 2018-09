Kerns Plan B: Abtritt als SPÖ-Chef, dafür Spitzenkandidat für EU-Wahl

Christian Kern

Allerdings erst nach der kommenden EU-Wahl im Mai 2019, in die er als Spitzenkandidat gehen will.

Wer die Nachfolge Kerns antreten soll ist offen.

Angetreten war er als der Mann, der die heimische Sozialdemokratie aus der Krise ziehen sollte, nun zieht es den SPÖ-Chef selbst schon vor der nächsten Nationalratswahl nach Brüssel.

In einem Pressestatement kündigte Kern am Abend an, die Spitzenkandidatur der österreichischen Sozialdemokraten bei der Europawahl zu übernehmen. Er wolle dies "mit aller Konzentration" angehen und werde daher das Amt des Bundesparteivorsitzenden "spätestens nach der Europawahl abgeben" (siehe Video). Die Tage Kerns als SPÖ-Parteichef sind also gezählt. So schnell, wie die chaotische Kommunikation am Nachmittag vermuten ließ, wird sein Abgang aber nicht stattfinden. Am frühen Nachmittag hatte es aus SPÖ-Kreisen noch geheißen, Kern wolle bei einem Abendessen mit allen Landeschefs noch am Abend seinen Rücktritt verkünden.