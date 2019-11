Kernöl, Klachlsupp’n und Klapotetz: Was ist Steirisch?

Wenn in einer Woche die 955.795 wahlberechtigten Steirer ihren neuen Landtag gewählt haben werden, ist eines gewiss: Noch am Sonntag wird allerorten darüber „hin- und hergroat“, also nachgedacht, warum der eine gewonnen und der andere „obiss'n“, also verloren, hat.

Jenseits der Landesgrenzen wird viel von DEN Steirern und DER Steiermark die Rede sein. Und das führt fast zwangsläufig zu einer großen Frage: Was ist es eigentlich, das Steirische? Was hält sie zusammen, die Steirer? Sind es „eppa“ (etwa) nur Kernöl, Klachlsupp'n und Klapotez? Oder gibt es da viel mehr?

Wer belastbare Antworten finden will, sollte einen Fehler tunlichst nicht machen: auf Nicht-Steirer vertrauen. Selbst dann nicht, wenn sie weltberühmt sind.