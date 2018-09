Kern-Nachfolge: Kaiser kandidiert "sicher nicht"

Der Kärntner SPÖ-Chef und Landeshauptmann Peter Kaiser wird "sicher nicht" Nachfolger von Christian Kern als SPÖ-Chef. "Ich kandidiere am Bundesparteitag sicher nicht für diese Funktion", sagte Kaiser am Dienstagnachmittag. Es sei zudem auch noch gar nicht bestätigt, dass Kern als Parteichef tatsächlich zurücktrete, so Kaiser.

Kaiser bestätigte auch seine Aussage gegenüber der Kleinen Zeitung, wonach er an dem Abendessen mit Kern nicht teilnehmen werde. Er habe seit langer Zeit einen Gesprächstermin mit den Kärntner Kulturinitiativen für diesen Abend geplant gehabt, den er nicht absagen könne und wolle. Ambitionen auf die Nachfolge Kerns habe er nicht. "Ich kann ja auch nicht meine Kandidatur beim Landesparteitag im kommenden Frühjahr jetzt wieder zurückziehen", meinte er.