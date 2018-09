Kern kürzest dienender Kanzler und kürzest dienender Parteichef

Mit zwei Jahren und drei Monaten Amtszeit hielt er sich nicht einmal halb so lang wie der von ihm nach sechs Jahren an der Parteispitze abgelöste Werner Faymann. Dessen Amtszeit ist die viert-kürzeste nach Kern, Klima und Fred Sinowatz (1.658 Tage bzw. 4,54 Jahre). Am längsten, nämlich 16,75 Jahre (bzw. 6.112 Tage), hielt sich Bruno Kreisky an der Parteispitze - der der SPÖ 1970 erstmals Platz 1 bei Nationalratswahlen und den Kanzlerposten beschert hatte. Mehr als zehn Jahre (4.407 Tage) war nur noch Adolf Schärf im Amt, Bruno Pittermann musste Kreisky knapp davor weichen.

Franz Vranitzky war fast neun Jahre, Alfred Gusenbauer etwas mehr als acht Jahre Bundesparteivorsitzender. Die durchschnittliche Amtszeit der SPÖ-Chefs liegt - den frühen Abgang Kerns schon eingerechnet - etwas unter acht Jahren.