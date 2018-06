Kern: „Brauchen Asylcenter in Afrika“

Sein Appell ist darum ein anderer: „Man muss Merkel unterstützen“, sagt Kern. Denn Matteo Salvini, der italienische Innenminister, und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder würden lediglich „Flüchtlinge nach Österreich schicken und die Rollbalken runterlassen.“ Österreich sei da dazwischen eingeklemmt – weshalb „die Politik der Regierung am Ende Chaos und Unordnung anrichtet.“

Freilich: Nicht alles, was Kern will, steht in diametralem Gegensatz zu dem, was Kurz fordert. Kern kann etwa seiner immer wieder propagierten Idee, in Afrika Asylzentren aufzubauen, durchaus etwas abgewinnen: „Wir brauchen Transfercenter außerhalb Europas, am sinnvollsten in Nordafrika“, sagt er. Dazu muss man allerdings wissen, dass er nicht der erste in der SPÖ ist, der das verlangt: Auch Hans-Peter Doskozil hatte derartige Asylzentren zu Beginn seiner Ministertätigkeit gefordert, war damals innerhalb seiner Partei aber als Hardliner abgetan worden. Doskozils Vorstellungen unterschieden sich allerdings kaum von dem, was Kern heute sagt: Dass man den Menschen in den Transfercentern „eine Perspektive geben“, sie „in geordneter Form nach Europa holen und fair verteilen muss“, das war auch damals schon zu hören.

Von Kurz fordert Kern allerdings, sich vermehrt – ganz im Stile Merkels – um „die Fluchtursachen zu kümmern“ und in jene Länder zu fahren, die von den Migrationsbewegungen am stärksten betroffen sind. Jordanien stecke in einer tiefen Wirtschaftskrise, der Libanon sei völlig destabilisiert; und in beiden Ländern säßen Hunderttausende Flüchtlinge. „Ich wünsche mir, dass der Kanzler einen Beitrag dazu leistet, wie es dort stabil bleiben kann.“

Dazu müsste er auch dringend bilaterale Abkommen zur Rückführung abgelehnter Asylwerber abschließen – die habe Österreich im Gegensatz zu anderen EU-Staaten nämlich nicht, weil man sich in diesem Punkt auf die EU-Kommission verlasse. „Man möchte sich da die Finger nicht schmutzig machen“, so Kern.