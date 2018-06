Visegrad-Treffen: Orbán lobt Kurz in höchsten Tönen

Kurz, der zum Gipfel reisen wird, setzt – wie die V4-Staaten – auf bilaterale Abkommen und Gespräche und nicht wie Merkel auf eine europäische Lösung in der Flüchtlingsfrage. Diese beiden Positionen stehen einander in der EU diametral gegenüber, und die Spaltung ist so tief, dass ein Konsens kaum noch möglich erscheint.

Orbán lobte Kurz in den höchsten Tönen. „Mit Österreich als EU-Vorsitzland wird die EU stärker, fairer und sicherer als sie bisher ist. Die Erwartungen an Österreich sind sehr hoch“, sagte Orbán in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den V4-Regierungschefs und Kanzler Kurz.

Der ungarische Premier freute sich über „höchstes Einvernehmen mit Österreich in fast allen Punkten, außer der Frage der Atomkraftwerke und der Indexierung der Familienbeihilfe“. Selbst darüber wurde „unter Freunden respektvoll gesprochen“.

Zur Einstimmung für das Visegrád-Treffen hatte Orbán vor wenigen Tagen in einer Rede betont, dass es in der EU „bei Migration keinen Kompromiss geben kann“.

"Nicht mit Migranten vermischen"

Bei der Budapester Veranstaltung der CDU-nahen Konrad Adenauer-Stiftung aus Anlass des ersten Todestages von Helmut Kohl erklärte der rechtsnationale ungarische Premier, dass es einfach „Länder gibt, die sich nicht mit Migranten vermischen wollen“, das müsse die EU zur Kenntnis nehmen.

Keine solidarische Aufnahme von Flüchtlingen und konsequente Abschiebungen – diese Haltung bestimmte auch gestern das Treffen im Burggarten-Basar, einer ehemaligen Markthalle, die heute als Veranstaltungsort der ungarischen Regierung hoch über der Donau dient. „Die Quote macht keinen Sinn, sie spaltet nur die EU“, erklärte Ungarns Premier.