Edtstadler buhlt um "schweigende Mehrheit"

Dementsprechend schoss sich Edtstadler auch auf jene politischen Mitbewerber ein, die dies ihrer Ansicht nach nicht vertreten - nämlich die "radikalen Ränder". So fantasiere etwa "ein zur Sachpolitik unfähiger" FPÖ-Chef Herbert Kickl bei sicherheitspolitischen Maßnahmen von einem österreichischen Kriegseintritt mit Russland. "Am anderen Ende des Spektrums" drifte die SPÖ "in den Marxismus ab und träumt vom Revival des Klassenkampfs".