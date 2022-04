Karmasin will Kronzeugenstatus von Beinschab verhindern

Kronzeugenstatus wird in Österreich nur sehr selten gewährt und dafür müssen auch gewisse Bedingungen erfüllt sein. Diese Voraussetzungen sehen Norbert Wess und Philipp Wolm, die Anwälte von Karmasin, nicht gegeben. In einem Schreiben an die WKStA geht Wess auf die formalen Voraussetzungen für den Kronzeugenstatus ein - nicht aber auf inhaltliche Aussagen von Beinschab.

Freiwilliges Geständnis oder nicht?

So müssen Kronzeugen freiwillig an die Staatsanwaltschaft herantreten und ein reumütiges Geständnis ablegen. Da sei bei Beinschab nicht der Fall gewesen, weil mehrere Zwangsmaßnahmen gegen sie vollzogen wurden.

Erst nach der Inhaftierung legte Beinschab ein Geständnis ab. Außerdem, so schreibt Wess in der Stellungnahme, wurden am 6. Oktober Hausdurchsuchungen am Hauptwohnsitz und am Firmensitz durchgeführt.