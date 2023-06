Was meint Nehammer mit "innerrussischer Angelegenheit auf österreichischem Boden"?

Trotz des Rückzugs von Prigoschins Truppen nach 36 Stunden schaffe die aktuelle Situation "Verunsicherung und Unbehagen", so Nehammer. "Die innerrussische Lage war besorgniserregend und bleibt es in einer gewissen Weise auch", schließt Vizekanzler Kogler an. Dann sorgt Nehammer selbst mit einem Satz für Verunsicherung. Oder zumindest für Interpretationsspielraum und Rätselraten speziell in sozialen Medien wie Twitter.

"Wir werden nicht zulassen, dass ein innerrussischer Konflikt auf österreichischem Boden ausgetragen wird", sagt der Kanzler in der Pressekonferenz am Sonntag.

Zudem wird auf Nehammers Instagram-Account ein Bild aus der Pressekonferenz mit dem Zitat "Wir lassen nicht zu, dass eine innerrussische Angelegenheit auf österreichischem Boden ausgetragen wird" veröffentlicht.