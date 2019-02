Karfreitag: Hartinger legt sich doch nicht auf freien Tag fest

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein ( FPÖ) hat ihre Aussage, wonach das Karfreitag-Problem mit einem freien Tag für alle gelöst werden könnte, wieder zurückgenommen. Hartinger-Klein hatte in der in der ORF-Pressestunde am Sonntag auf die Frage, ob wir einen freien Tag bekommen, gemeint: "Das wird wahrscheinlich sein, ja."

Die Wirtschaftskammer hatte darauf erbost reagiert und die Regierung an ihr Versprechen erinnert, "dass es zu keiner Mehrbelastung" für die Wirtschaft kommen werde. Am Montag wurde dieses Versprechen vonseiten der ÖVP bekräftigt. Die Sprecherin des zuständigen Kanzleramtsministers Gernot Blümel verwies auf die Festlegung der Regierung, wonach der Karfreitag kein allgemeiner Feiertag für alle werden soll, aber auch niemand etwas verlieren soll.

Die Quadratur des Kreises

Wie diese Quadratur des Kreises gelingen soll, ist noch nicht ganz klar. Hartinger-Klein sprach am Sonntag von sieben möglichen Varianten. Der Anspruch der Regierung sei es, "ein Win-Win zu schaffen, das natürlich da ganz, ganz schwierig ist". Dass alle Arbeitnehmer einen zusätzlichen (persönlichen) Feiertag bekommen, sei "möglich, aber nicht sicher", sagte am Montag ein Sprecher der Ministerin auf APA-Anfrage.